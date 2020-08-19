Siirt'te doğaya 750 kınalı keklik bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te doğaya 750 kınalı keklik bırakıldı

Gaziantep kınalı keklik üretme istasyonundan getirilen 750 kınalı keklik Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe kırsalında doğaya bırakıldı.

Gaziantep kınalı keklik üretme istasyonundan getirilen 750 kınalı keklik Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçe kırsalında doğaya bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü programları doğrultusunda bazı bölgelerde keklik popülasyonunun azalmasından dolayı Şirvan ve Pervari bölgelerinde kınalı keklik salımı gerçekleştirildi. Doğaya keklik salma programına Şirvan İlçe Kaymakamı Recep Hasar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, Siirt Avcılar ve Atıcılar Spor Kulübü Derneği üyeleri, köy muhtarları katıldı. Programda 750 kınalı keklik doğaya bırakıldı. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2020 12:47

Kaynak: İHA

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