Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi - Son Dakika
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Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi

06.06.2022 13:28

Siirt'te hastanede çekilen röntgeni beğenmeyen adam, doktoru darp etti.

Siirt'te hastanede çekilen röntgeni beğenmeyen adam, doktoru darp etti. Gözaltına alınan şahsın yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız" dedi.

Olay, Kurtalan Devlet Hastanesinde yaşandı. Halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin' diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darp etmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız" dedi.

(Selami Deniz - İHA)

Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi

YORUMLAR
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BAKAN KOCA'DAN, KURTALAN'DAKİ DOKTORA ŞİDDET OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA BAKAN KOCA'DAN, KURTALAN'DAKİ DOKTORA ŞİDDET OLAYINA İLİŞKİN AÇIKLAMA Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Doktora şiddet uygulayan adamın yüzde 67 engelli olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı! Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Doktora şiddet uygulayan adamın yüzde 67 engelli olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı!
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi - Son Dakika

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