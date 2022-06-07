Siirt'te doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi - Son Dakika
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Siirt'te doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi

07.06.2022 00:57
Siirt'te doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi

Siirt'te hastanede çekilen röntgeni beğenmeyen adam, doktoru darp etti.

Siirt'te hastanede çekilen röntgeni beğenmeyen adam, doktoru darp etti. Gözaltına alınan şahsın yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu ortaya çıkınca serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız" dedi.

Olay, Kurtalan Devlet Hastanesinde yaşandı. Halsizlik şikayetiyle hastaneye gelen M.T., Dr. Vedat Oran tarafından muayene edildi. Muayene sonrası hastanın rutin kan tahlilleri yapılarak, röntgeni çekildi. İşlemlerinin ardından Dr. Vedat Oran'ın yanına gelen M.T., iddiaya göre, 'Senden tüm vücut röntgenini istedim, neden çekmedin' diyerek tartışmaya başladı. Dr. Oran da bunun mümkün olmadığını söyledi. Bunun üzerine M.T., doktoru darp etmeye başladı. Meslektaşlarının ve güvenlik görevlilerinin odaya girmesiyle Dr. Oran, saldırgan M.T.'nin şiddetinden kurtarıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, Dr. Vedat Oran'ın da şikayetçi olması üzerine M.T. gözaltına alındı. M.T., yüzde 67 zihinsel engelli raporu olduğu gerekçesiyle bu sabah işlemlerinin ardından adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin açıklamada bulundu. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmamalı, kararı saygıyla karşılamalıyız" dedi. - SİİRT

YORUMLAR
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Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Doktora şiddet uygulayan adamın yüzde 67 engelli olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı! Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Doktora şiddet uygulayan adamın yüzde 67 engelli olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı! Siirt'te doktoru darbeden hasta hastanede gözlem altına alınacak Siirt'te doktoru darbeden hasta hastanede gözlem altına alınacak
Kaynak: İHA

Fahrettin Koca, Cumhuriyet, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi - Son Dakika

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