Siirt'te doktora 'Sen görürsün' diyen şahıs para cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Dr. Aydın, kişiye tazminat davası açılması için de gerekli yasal işlemleri en yakın zamanda başlatacaklarını söyledi. - SİİRT

Siirt 'in Eruh ilçesinde Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktor Özgür Aydın 'a parmağını sallayan ve 'sen görürsün' diyen kişi para cezasına çarptırıldı.

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