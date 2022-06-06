Siirt'te doktoru darbeden engelli hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika
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Siirt'te doktoru darbeden engelli hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

06.06.2022 00:28
Siirt'te doktoru darbeden engelli hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hastanede doktoru darbettiği için gözaltına alınan ve yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunan hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hastanede doktoru darbettiği için gözaltına alınan ve yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunan hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen M.T, kendisini muayene ederek kan tahlili yaptırmasını ve röntgen çektirmesini isteyen Dr. Vedat Oran'ı, tüm vücut röntgeni çektirmesini istemediği iddiasıyla darbetti.

"Beyaz kod" verilen olayda M.T, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T'nin yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporunun bulunduğu öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

Öte yandan saldırı anında yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, hastanede yaşanan saldırıyı koridordan duyanların hızla odaya girmesi ve saldırganın odadan dışarıya çıkarılması yer alıyor.

Sağlık Bakanı'ndan açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmaması, kararın saygıyla karşılanması gerektiğini bildirdi.

"Olayın adli mercilere intikalinde şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur." ifadelerini kullanan Koca, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirtti.

Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Şüpheli, TCK'nin 32 maddesi kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Rapor yarın tanzim edilerek, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı."

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te doktoru darbeden engelli hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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