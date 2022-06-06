Siirt'te doktoru darbeden hasta hastanede gözlem altına alınacak - Son Dakika
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Siirt'te doktoru darbeden hasta hastanede gözlem altına alınacak

06.06.2022 14:06
Siirt'te doktoru darbeden hasta hastanede gözlem altına alınacak

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hastanede doktoru darbettiği için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hasta, cezai ehliyetini etkileyecek psikiyatrik rahatsızlığı bulunup bulunmadığının tespiti için bir süre hastanede gözlem altında tutulacak.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde hastanede doktoru darbettiği için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hasta, cezai ehliyetini etkileyecek psikiyatrik rahatsızlığı bulunup bulunmadığının tespiti için bir süre hastanede gözlem altında tutulacak.

Kurtalan Devlet Hastanesinde doktor Vedat Oran'ı darbeden ve gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T'nin (22), Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edildiği Adli Tıp Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kurtalan Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.T. hakkında, adli tıptan gelen rapor doğrultusunda, 4 Haziran'da işlediği yaralama suçuyla ilgili cezai ehliyetini etkileyebilecek nitelikte psikiyatrik bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının, TCK'nin 32/1-2 maddelerinden yararlanıp yararlanamayacağının belirlenebilmesi CMK'nin 74. gereğince 3 haftayı geçmemek üzere Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gözlem altına alınması kararı verildi.

Kurtalan'da hastanede doktor Vedat Oran'ı darbettiği için gözaltına alınan ve yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu bulunan hasta M.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmişti.

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Çekilen röntgeni beğenmedi, doktoru böyle darp etti Çekilen röntgeni beğenmedi, doktoru böyle darp etti Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu hastanede darbedilen doktoru ziyaret etti Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu hastanede darbedilen doktoru ziyaret etti
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adli Tıp, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siirt'te doktoru darbeden hasta hastanede gözlem altına alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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