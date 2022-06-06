Kurtalan Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan M.T. hakkında, adli tıptan gelen rapor doğrultusunda, 4 Haziran'da işlediği yaralama suçuyla ilgili cezai ehliyetini etkileyebilecek nitelikte psikiyatrik bir rahatsızlığının bulunup bulunmadığının, TCK'nin 32/1-2 maddelerinden yararlanıp yararlanamayacağının belirlenebilmesi CMK'nin 74. gereğince 3 haftayı geçmemek üzere Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde gözlem altına alınması kararı verildi.

Siirt 'in Kurtalan ilçesinde hastanede doktoru darbettiği için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan hasta, cezai ehliyetini etkileyecek psikiyatrik rahatsızlığı bulunup bulunmadığının tespiti için bir süre hastanede gözlem altında tutulacak.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Adli Tıp, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Siirt'te doktoru darbeden hasta hastanede gözlem altına alınacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.