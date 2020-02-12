Siirt'te dondurucu soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu - Son Dakika
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Siirt'te dondurucu soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu

15 dakika önce

Dondurucu soğukların devam ettiği Siirt'te kent merkezinde bulunan bir evin dış cephesinde oluşan sarkıtlar, ilginç görüntüler oluşturdu.

Siirt'te dondurucu soğuklar ilginç görüntüler oluşturdu, System.String[]

Dondurucu soğukların devam ettiği Siirt'te kent merkezinde bulunan bir evin dış cephesinde oluşan sarkıtlar, ilginç görüntüler oluşturdu.


Siirt kent merkezinde etkisini akşam saatlerinde daha da artıran soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bahçelievler Mahallesinde bulunan bir evin ön cephesinde oluşan sarkıtlar görenleri hayrete düşürdü. Sabah uyandığında evinin bir bölümünü saran buz parçalarını gördüğünde gözlerine inanamadığını belirten ev sahibi Metin Açıkgöz, 20 yıldır ilk defa eksi 12 dereceyi gördüklerini söyledi. Açıkgöz, "20 senedir ilk defa böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Sarkıtların boyu inanılmaz. İlk defa böyle bir şey görüyorum. Eksi 12 derecelere kadar düşüyor geceleri. Hava buz kesiyor. Geceleri çok soğuk oluyor. Sarkıtlar, tehlike de oluşturuyor" dedi. - SİİRT

Bahçelievler, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:53 Kaynak: İHA
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