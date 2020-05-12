Siirt'te dört köy ve bir mezrada karantina devam ediyor - Son Dakika

Siirt'te dört köy ve bir mezrada karantina devam ediyor

SİİRT - Siirt'te dört köy ve bir mezrada başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı, Karaca ve Ormanlı köyü ile Kömürlü köyüne bağlı Yelken mezrası ve Eruh ilçesine bağlı Çetinkol köyünde korona virüs salgını nedeniyle pozitif vaka ve temaslı vatandaşların tespit edilmesi sonucu karantina uygulamasının sürdüğü öğrenildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında dört köy ve bir mezraya giriş çıkışlar kapatılırken, tedbirlerin alındığı bölgede ihtiyaçlar Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri tarafından karşılanıyor.