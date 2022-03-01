Siirt'te dosyası kabarık hırsız tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te dosyası kabarık hırsız tutuklandı

01.03.2022 15:42
Siirt'te dosyası kabarık hırsız tutuklandı

Siirt kent merkezinde birçok hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen çocuk tutuklandı.

Siirt kent merkezinde birçok hırsızlık suçuna karıştığı tespit edilen çocuk tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, 2 binada hırsızlık, eşya çalınması, 2 farklı yerde açıkta bırakılmış eşyaların çalınması, bir evden hırsızlık-konut dokunulmazlığının ihlali, bir işyerinden hırsızlık olayların meydana gelmesi üzerine Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında şüpheli B.Ö. yakalandı. İfadesi ve işlemleri tamamlanan B.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - SİİRT

YORUMLAR
500
Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı Siirt'te hırsızlık yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı Polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi Polis, özel gereksinimli öğrenci için etkinlik düzenledi

Emniyet Müdürlüğü, konut, Çocuk, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te dosyası kabarık hırsız tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
16:31 Sevgilisini düğüne bir gün kala terk etmişti! O adamdan gündem olacak sözler: Beni eve kilitledi, 1 ay tuvaletimi kovaya yaptım
16:29 İşgalin altıncı günü! Rus birliklerine ait 6 askeri araç patlatıldı
16:23 Bakan Koca'dan maske sinyali: Zorunluluk kalkıyor mu? Gözler yarınki toplantıda
16:13 Filistinli genç kıza saldıran İsrail polisinin görüntüleri kamerada!
16:06 Türkiye karşıtı ABD'li senatör, Türk SİHA'larının Rusya - Ukrayna savaşındaki başarısını sosyal medyadan paylaştı!
16:06 Aslışah Alkoçlar 5 ay önce doğum yapmıştı! Şimdiki halini görenler mest oluyor
15:56 Savaş uzarsa ekmeği, yağı ve unu daha pahalıya alacağız!
15:48 Eski koltukta gelecekten haber veren not buldular! Okuduklarına inanamadılar
15:42 Rusya'nın en büyük saldırısı bu gece olacak: 24 saat içinde başlayacak ve 72 saat şiddetli devam edecek!
15:41 Rusya-Ukrayna savaşında 'termobarik roket' korkusu: Etkileri ne, kurtulmak mümkün mü? Uzmanlar anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 16:46:45. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te dosyası kabarık hırsız tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement