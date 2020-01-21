Siirt'te, drone destekli trafik denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te, drone destekli trafik denetimi - Son Dakika

Siirt'te, drone destekli trafik denetimi

6 saat önce

SİİRT'te, polis ekiplerince kent genelinde havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı.

Siirt'te, drone destekli trafik denetimi, System.String[]

SİİRT'te, polis ekiplerince kent genelinde havadan drone destekli trafik denetimi yapıldı. Kural ihlali yapan sürücüler, drone görüntülerinden belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce kent genelinde huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla insansız hava araçları (İHA) ile denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün kent genelinde, havadan drone destekli trafik denetimi yaptı. Denetim sırasında kural ihlali yapan sürücüler, drone görüntülerinden belirlenirken, ileri noktada bekleyen trafik ekiplerine aracının plakası bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere, cezai işlem uygulandı.


Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:32 Kaynak: DHA
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