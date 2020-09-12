Siirt'te dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Siirt'te dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi

SİİRT - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, kentte trafik bilinci oluşturmak maksadıyla drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi.

İl genelinde başlatılan denetimlerde, "Trafik Şehirlerin Damarıdır", "Şehirlerimizin Damarlarını Tıkamayalım" sloganı ile başlatılan denetim ve uygulamalar sırasında kural ihlali yapan sürücüler, drone görüntülerinden belirlenirken, ileri noktada bekleyen trafik ekiplerine araçların plakası bildirildi. Kural ihlali yapan sürücülere, cezai işlem uygulandı. Bu süreçte denetimlerin kent giriş çıkışlarında ve şehir merkezinde de devam edeceği bildirildi.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü Basın ve Fotofilim Şubesi, trafik bilinci ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Trafik Şehirlerin Damarıdır" konulu bir klip paylaştı. Klipte kent merkezinde kural ihlali yapan sürücülerin, trafik kurallarına uyması gerektiğine dikkat çekildi.