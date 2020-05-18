Siirt'te drone ile maske denetimi yapıldı - Son Dakika

Siirt'te drone ile maske denetimi yapıldı

SİİRT - Siirt'te maskesiz sokağa çıkılmayacağı kararının ardından güvenlik güçlerince drone ile maske denetimi gerçekleştirildi.

Siirt'te polis ekipleri, drone ve ekip araçları ile anons yaparak sokak ve caddelerde evde kal çağrısında bulundu. Siirt'in işlek caddelerinde denetimler sürerken maske takmayanlar drone ile tespit edilerek uyarıldı. Aydınlar ve Güres Caddesinde denetimleri inceleyen Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Fuat Atik, vatandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Vali Atik, vatandaşların mümkünse evde kalmalarını isteyerek, çıkmak zorunda olanların maske takmaya ve sosyal mesafeye dikkat etmesi gerektiğini söyledi.

"Maskeni tak, mesafeni koru"

Kentte sosyal hayatın yoğun olduğu yerlerde drone ile vatandaşların uyarıldığını, maske takmayanların ise drone ile tespit edildiğini kaydeden Vali Atik, Ramazan Bayramı dolayısıyla sosyal hareketliliği azaltmak için ek tedbirlerin alınacağını kaydetti. Drone ile uygulama yapan polis ekiplerine teşekkür eden Vali Atik, polis ve belediye zabıta ekiplerine denetimlerin arttırılması konusunda talimat verdi.