Son Dakika Haberleri: Siirt'te drone'lu kaçak elektrik denetimi
Son Dakika Güncel Siirt'te drone'lu kaçak elektrik denetimi

Siirt'te drone'lu kaçak elektrik denetimi

7 saat önce

SİİRT'te, insansız hava aracı (drone) ile yapılan kaçak elektrik denetiminde 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı belirlendi.

Siirt'te drone'lu kaçak elektrik denetimi, System.String[]

SİİRT'te, insansız hava aracı (drone) ile yapılan kaçak elektrik denetiminde 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı belirlendi. Kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında yasal işlemin başlatıldığı bildirildi

Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi görevlileri, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte kaçak elektrikle mücadele çalışmalarını artırdı. Bu kapsamda harekete geçen görevliler, Kurtalan ve Eruh ilçelerinde drone'lu kaçak elektrik denetimi yaptı. Denetimlerde 450 aboneden 110'unun kaçak elektrik kullandığı tespit edildi. Kaçak elektrik kullanan aboneler hakkında yasal işlemin başlatıldığını belirten Dicle Elektik Siirt İl Müdürü Naci Obut, yaklaşan kış mevsiminde enerji sıkıntısı yaşanmaması için kent genelinde kaçakla mücadele çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. Obut, "Bu konuda sorumluluk bölgemizde titiz bir çalışma yürütüyoruz. Özellikle kırsalda yapılan denetimlerde herhangi bir güvenlik sorunu yaşanmaması için jandarma desteğinde görev yapıyoruz. Bölgede uçurulan drone sayesinde kaçak elektrik tüketenleri belirleyerek, koordinatları ile belgeliyor ve haklarında gerekli işlemleri yapıyoruz. Bu mücadeledeki tek amacımız müşterilerimize kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli elektrik enerjisi verebilmektir" dedi.


İnsansız Hava Aracı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütü PKK'ya ekimde ağır darbe: 133 terörist öldürüldü
AK Partili vekil Durgut: Araçta çocuk varken sigara içmek, çocuk haklarının korkunç bir ihlali İstanbul Valiliği'nden Fatih'te 4 kardeşin ölümüyle ilgili açıklama: Siyanür düzeyleri öldürücü olarak değerlendirildi Fatih'teki 4 kardeşin intiharıyla ilgili korkunç iddia! "Oya Yetişkin, 'Ben ölürsem onlar da ölecek' demişti"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 18:14:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te drone'lu kaçak elektrik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]