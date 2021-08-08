Siirt'te Düğün Salonlarına Sıkı Denetim - Son Dakika
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Siirt'te Düğün Salonlarına Sıkı Denetim

Siirt'te Düğün Salonlarına Sıkı Denetim

09.08.2021 14:03

Siirt'te Covid-19 Denetimleri ArtırıldıKorona virüs (Covid19) vaka sayılarının artmasındaki en büyük etkenlerden biri olan düğünler, Siirt'te sıkı denetime alındı.

Siirt'te Covid-19 Denetimleri Artırıldı

Korona virüs (Covid19) vaka sayılarının artmasındaki en büyük etkenlerden biri olan düğünler, Siirt'te sıkı denetime alındı.

Siirt'te son günlerde artan vaka sayılarına paralel olarak, Salgın denetim ekipleri hayatın aktığı her alanda ve özellikle düğün salonlarında denetimleri artırdı.

Son günlerde düğün, nişan ve taziyeler dolayısıyla Covid19 vakalarının artması üzerine salgın denetim ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Polis ve jandarma ekiplerinin yanı sıra zabıta ekipleri de bu denetimlerde yer alıyor.

Polis ekipleri düğün ve nişan sahiplerinden, davetlilerin maske ve mesafe kurallarına uyması konusunda uyarılmasını istedi. Düğünlerde davetliler bu konuda uyarıldı.

İlimizde faaliyet gösteren (2) düğün salon, pandemi tedbirleri çerçevesinde Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce kontrol edilmiş, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 55 kişinin HES kodu sorgulaması yapılarak gerekli veri girişi yapılmıştır.

İlimizde düğün salonlarına yönelik düzenli denetimlere kesintisiz devam edilmektedir.

Kovid-19 salgınıyla mücadelede, tüm vatandaşlarımızı tedbirlere uymaya ve aşı olmaya davet ediyoruz.

Kaynak: Habermetre
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