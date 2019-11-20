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Siirt'te "Dünya Çocuk Hakları Günü" etkinliği

6 saat önce

Siirt'te, 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Suriyeli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.

Siirt'te

Siirt'te, 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla Suriyeli çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle gençlik merkezinde düzenlenen etkinliğe katılan 90 Suriyeli öğrenci satranç, tenis, masa tenisi ve badminton oynadı.

Uyum Merkezi Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün, 20 Kasım "Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle düzenlenen etkinliğe katılan Suriyeli çocukların doyasıya eğlendiğini söyledi.

Programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı da katıldı.

Çocuk Hakları Günü, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 04:00 Kaynak: AA
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