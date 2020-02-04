Siirt'te "Dünya Kanser Günü" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te 'Dünya Kanser Günü' etkinliği - Son Dakika

Siirt'te "Dünya Kanser Günü" etkinliği

6 saat önce

Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.

Siirt'te

Siirt İl Sağlık Müdürlüğünce, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.


Bir alışveriş merkezinde düzenlenen etkinlik kapsamında, kansere dikkat çekmek amacıyla fotoğraf sergisi açıldı, vatandaşlara broşürler ve portakallar üzerine kanser teşhisinin önemiyle ilgili kısa bilgiler yazılarak dağıtıldı.


İl Sağlık Müdürü Erol Emre Ömür, her yıl ülke genelinde 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini belirtti.


Kanserde erken teşhise dikkat çekmek, farkındalığı arttırmak ve halkı bilgilendirmek amacıyla düzenlenen etkinliğe yoğun bir katılım sağlandığını belirten Ömür, "Etkinlikte halkımıza önemli bilgiler aktarıldı. Sağlık Bakanlığınca gönderilen 'Erken Teşhis Hayat Kurtarır' fotoğraf sergisinde erken teşhis sayesinde kanserle mücadelede başarılı olan kişilerin duygularının yansıtıldığı portrelerle birlikte, hastalıkla ilgili bilgilendirici materyaller de stantlarda yer aldı." dedi.


Etkinliğe Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik, kurum müdürlerinin eşleri ve vatandaşlar katıldı.

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:10 Kaynak: AA
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