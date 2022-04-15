Siirt'te "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı

15.04.2022 12:00
Siirt'te "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı

Siirt'in Baykan ilçesinde "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Baykan ilçesi Veysel Karani uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi.

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs, kovalamaca sonucu durduruldu.

Minibüste yapılan aramada, Afgan uyruklu 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı Son dakika haberleri: Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü gözaltına alındı Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama Giresun'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Baykan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te 'dur' ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
12:05 Dünyada çok az bulunan 'Karabaşlı çulha' Türkiye'de ilk kez görüldü
12:01 ABD Başkanı Joe Biden'dan gündem olan hareket! Konuşmasını yapıp boşlukla tokalaştı
12:00 Alkol yüzünden parmakları kesilmişti! Nejat İşler, fazla alkolün etkisiyle yerde yuvarlandı, kameramanlara el hareketi çekti
11:58 Fenerbahçe, Rossi'nin bonservisini 5.5 milyon euroya aldı!
11:57 Eşini 28 bıçak darbesiyle katleden cani koca, ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı
11:50 Ünlü kozmetik markasının Arapça kataloğu tepki çekti! Sosyal medyada boykot çağrısı yapıldı
11:49 Mesut Özil'i üzecek karar! Fenerbahçe'de kaptanlığa Mert Hakan Yandaş getirildi
11:35 Tahıl, yağ, kömür ve demir yüklü 22 Türk gemisi günlerdir Ukrayna'da bekliyor! Bakan açıkladı: o gemileri almamız gerekiyor
11:29 Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğulları dünyaya geldi
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 12:15:31. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te "dur" ihtarına uymayan minibüste 31 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement