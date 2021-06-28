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Siirt'te durakta otobüs bekleyen çocuklar kare kodla masal dinleyebilecek - Son Dakika

Siirt'te durakta otobüs bekleyen çocuklar kare kodla masal dinleyebilecek

28.06.2021 21:10
Siirt'te durakta otobüs bekleyen çocuklar kare kodla masal dinleyebilecek, System.String[]

Siirt'te, "Masal Durakları Projesi" kapsamında duraklara yapılan düzenlemeyle otobüs bekleyen çocuklar, kare kodla masal dinleyebilecek.

Siirt'te, "Masal Durakları Projesi" kapsamında duraklara yapılan düzenlemeyle otobüs bekleyen çocuklar, kare kodla masal dinleyebilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Siirt Belediyesinin katkılarıyla hayata geçirdiği proje ile otobüs bekleyen vatandaşlar, bekleme zamanını akıllı telefonuyla duraktaki kare kodu okutup açtığı sayfadan çocuklarına masal okutabiliyor.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip ile Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki durakta hizmete giren projenin tanıtımını yaptı.

Emeği geçenleri kutlayan Hacıbektaşoğlu, çocukların ebeveynlerinin yardımıyla bekleme zamanlarını en iyi şekilde değerlendireceğini söyledi.

Hacıbektaşoğlu, benzer projeleri ileriki zamanlarda yaygınlaştırmayı amaçladıklarını belirtti.

Proje koordinatörü Başak Aydoğdu Özarpacı ise projedeki amaçlarının öğrenci ve velilerin kendi öz kültürlerini, milli ve manevi değerlerini benimsemelerine katkı sağlamak olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Duraklarda çocuklarımızın masalları sesli olarak dinleyebileceği ve özel çocuklarımız için işaret dili ile anlatılmış videolara ulaşabilecekleri kare kod yönlendirmeleri mevcuttur. Görsellerdeki masalların altındaki kare kodlar akıllı telefon ya da tabletler yardımı ile okutulduğunda Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün YouTube sayfasına yönlendirilmekte ilgili masal sesli ve işaret dili ile izlenebilmekledir. İlk etapta 10 masal mevcuttur. İlk ve ortaokul düzeyine göre belirlenen masallar 3 ile 4 dakika arasında sürüyor."

milli eğitim bakanlığı, Osman Hacıbektaşoğlu, Kooperatif, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te durakta otobüs bekleyen çocuklar kare kodla masal dinleyebilecek - Son Dakika


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