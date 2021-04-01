Siirt'te duvardan atlayan kişi karnına saplanan çekpas sapı ile hastaneye kaldırıldı

Siirt'te duvardan atlarken karnına çekpas sapı saplanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te duvardan atlarken karnına çekpas sapı saplanan kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Algül Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Ekinci (36), evinin damındaki güvercinlere yem vermek için yaklaşık bir metre yükseklikteki duvara çıktı. Duvardan atladığı sırada çekpas sapının üzerine düşen Ekinci, karnına saplanan çekpas sapı ile Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Doktarların müdahalesi ile Ekinci'nin karnına saplanan çubuk çıkarıldı. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Enver Ay, serviste tedavisi süren Ekinci'nin hayati tehlikeyi atlattığını belirtti. Ay, "Çekpas çubuğu kemerinin altından 15-20 santimetre karnına girmişti. İyi tarafı çubuğun karnının içine girmeden cilt altında kalmasıydı. Çok şükür hasta ameliyata alınmadan acil serviste yapılan operasyonla sağlığına kavuştu." dedi.

Ekinci, Siirt, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Siirt'te duvardan atlayan kişi karnına saplanan çekpas sapı ile hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika

Videolarının altında hep aynı soru var: Baban nerede? Ünlü fenomen Selçuk Büyük ilk kez yanıtladı

Skandal görüntülerin çekildiği turşu fabrikası mühürlendi, çalışan gözaltına alındı

Son Dakika: İlk kez atanacak memur adaylarını yakından ilgilendiren Güvenlik Soruşturması teklifi 6 Nisan'da oylanacak

Ciciş kardeşlerden Esra Ersoy son halini paylaştı, her gören Ajda Pekkan'a benzetti

Mısır, Süveyş Kanalı'ndaki krizle ilgili harekete geçti! Geminin sahibi firmadan en az 1 milyar dolar tazminat istiyor

Arsa anlaşmazlığı yüzünden tartıştığı amcasını kurşuna dizdi

Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı

AK Parti'den bomba 1 Nisan videosu! CHP'li belediyelerin icraatlarını böyle tiye aldılar