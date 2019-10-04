Son Dakika Haberleri: Siirt'te düzenlenen "25. Acil Tıp Sempozyumu"
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Siirt'te düzenlenen "25. Acil Tıp Sempozyumu"

1 saat önce

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 25. Acil Tıp Sempozyumu'na ilişkin değerlendirme yaptı.

Siirt'te düzenlenen

Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vefik Arıca, 25. Acil Tıp Sempozyumu'na ilişkin değerlendirme yaptı.

Arıca, 12 Ekim'de Acil Tıp Uzmanları Derneği (ATUDER), Siirt Üniversitesi (SİÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen sempozyumun acil tıp çalışanlarının sorunlarının giderilmesi noktasında önemli bir vizyon ortaya koyduğunu söyledi.

Bin 66 kişinin katıldığı etkinliğin geçen yıl yapılan Tıp Zirvesi niteliği taşıdığını belirten Arıca, "İki gün boyunca ilimizden ve ülkemizin dört bir yanındaki üniversitelerden, sağlık kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden çok sayıda akademisyenle önemli bir zirve gerçekleştirdik. Acil tıp uzmanlarının çalışma koşulları, şartlarının iyileştirilmesi ve çözüm önerileri konuşuldu." dedi.

Tıp Fakültesine ilişkin de değerlendirme yapan Arıca, şunları kaydetti:

"En büyük hayalim Siirt Devlet Hastanesi'nin tabelasının eğitim ve araştırma hastanesi olarak değiştirilmesi, öğretim üyeleri, doçent, profesör kadrosuyla yeterli sayıda uzman hekim ve sağlık personelinin olduğu Tıp Fakültesiyle bölgeye hizmet etmek."

Siirt Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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