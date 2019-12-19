Siirt'te Eğitim Bir-Sen'den dayanışma etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te Eğitim Bir-Sen'den dayanışma etkinliği - Son Dakika

Siirt'te Eğitim Bir-Sen'den dayanışma etkinliği

6 saat önce

Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi üyeleri kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Siirt'te Eğitim Bir-Sen'den dayanışma etkinliği, System.String[]

Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi üyeleri kaynaşma ve dayanışma etkinliğinde bir araya geldi.

Bir düğün salonunda sendikanın il, ilçe ve okul temsilcileri ile ailelerinin katıldığı programda konuşan Eğitim Bir-Sen Siirt Şubesi Başkanı Murat Şeker, insan yetiştiren öğretmenlik mesleğinin önemini değindi.

Eğitim Bir-Sen'i var kılan sebeplerin geçmişte ülkenin ve insanların karanlık kabusu olan realiteler olduğuna dikkat çeken Şeker, "Sendikamız hak ve özgürlüklerin teminat altında olduğu, her alanda kalkınmış, eğitimi maarif davası edinmiş, manevi iklimimizin teminatı haline getirmiş, müreffeh bir Türkiye hayali ile yola çıkan bu erdem ve iyilik hareketinin örgütlü gücü olarak 27 yılı geride bırakmıştır." ifadelerini kullandı.

Eğitim Bir Sen, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siirt'te 11,2 milyon varillik petrol yatağı bulundu
İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! 4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü

Son Dakika Haberleri
21:05 Liseli genç, kız arkadaş tartışmasında kurusıkı tabancayla yaralandı - Son Dakika
21:04 Yemekten sonra rahatsızlanan 15 öğrenci hastaneye kaldırıldı-EK - Son Dakika
21:04 Ankara merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 6 kişi tutuklandı - Son Dakika
21:02 Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücüyü polis kurtardı - Son Dakika
21:02 Bakanlıktan patates tüketimine teşvik - Son Dakika
20:10 İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Son Dakika
18:29 Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 21:10:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te Eğitim Bir-Sen'den dayanışma etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]