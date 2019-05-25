Son Dakika Haberleri: Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den iftar programı

Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den iftar programı

2 saat önce

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilciliğince, iftar programı düzenlendi.

Siirt'te Eğitim-Bir-Sen'den iftar programı, System.String[]
Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilciliğince, iftar programı düzenlendi.

Sendikanın akademik ve idari personeli, bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Eğitim-Bir-Sen Siirt Üniversitesi Temsilcisi Abdurrahman Yıldız, sendika olarak birlik ve beraberliğe önem verdiklerini söyledi.

İftar programına, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Şındak, Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanı Murat Şeker, sendika yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 03:10 Kaynak: AA
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