Siirt'te eğitim ve öğretimi değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te eğitim ve öğretimi değerlendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te eğitim ve öğretimi değerlendirme toplantısı düzenlendi

6 saat önce

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Siirt'te eğitim ve öğretimi değerlendirme toplantısı düzenlendi, System.String[]

Siirt Milli Eğitim Müdürlüğünce 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönem değerlendirme toplantısı düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, kurumun konferans salonunda düzenlenen toplantıda birinci dönemini değerlendirdi, ikinci dönem hedeflerini anlattı.


Akademik başarıya ulaşmak için eylem sürecine girdiklerini belirten Edip, okuma projesi ve eğitimin kalitesinin artırılmasına yönelik yapılan eğitim çalıştayının verimli geçtiğini, üniversiteyle iş birliği protokolü çerçevesinde daha somut adımlar atacaklarını söyledi.

Eğitim sisteminin oturması için yoğun bir çalışma içinde olduklarını ifade eden Edip, şöyle konuştu:

"Okulların fiziki alt yapısını önemsiyoruz. Şuan il merkezinde tespit ettiğimiz kullanılamaz durumda olan 17 okulu kademeli olarak yıktırarak yerlerine daha kullanışlı okullar yapacağız. Öğrencilerin yeteneklerine yönelik bir eğitim sistemini önemsiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının öncülüğünde 50 beceri ve tasarım atölyesinin hizmete açılması planlanıyor. Robotik kodlama ve zekaya yönelik çalışmalarımız olacak. Hedefimiz birinci dönemde planladıklarımızı ikinci dönemde eyleme dönüştürmektir. Bu konuda velilerin de desteğini bekliyoruz."

Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:58 Kaynak: AA
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