Siirt'te eğitim yatırımı

Siirt'te inşa edilen 32 derslik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tamamlandı.



İl Milli Eğitim Müdürü İsa Güneş, 15 milyon 700 bin liraya mal olan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin, geçici kabulünün ardından hizmete gireceğini söyledi.



Son yıllarda eğitim alt yapısına yönelik yapılan yatırımların Siirt'teki eğitim kalitesini artırdığını belirten Güneş, "Siirt- Kurtalan Karayolu eski Marmara Yatılı Bölge Okulunun bulunduğu alanda 200 kişilik pansiyon, atölye ve çok amaçlı spor salonunu kapsayan 32 derslik lise hizmete girecek. Okul türü olarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin hizmete girmesiyle ilimizde önemli bir eksiklik giderilmiş olacak." dedi.