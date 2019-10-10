Son Dakika Haberleri: Siirt'te eğitimde acil eylem planı
Son Dakika Güncel Siirt'te eğitimde acil eylem planı

Siirt'te eğitimde acil eylem planı

1 saat önce

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, acil eylem planını hazırladıklarını söyledi.

Siirt'te eğitimde acil eylem planı, System.String[]

Siirt Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, acil eylem planını hazırladıklarını söyledi.

Edip, bir kafede düzenlediği basın toplantısında Siirt'in eğitim kalitesinin artırılması için tüm olanakları değerlendireceklerini söyledi.

Eğitim camiasıyla eğitimin temel sorunlarını masaya yatırdıklarını aktaran Edip, şunları kaydetti:


"Topyekun bir acil eylem planını hazırladık, eğitim seferberliği başlattık. Günü kurtarma derdinde değiliz. 1 yıllık ve 5 yıllık bir eğitim planı hazırladık. Okullaşma oranımız yüzde 60, hedefimiz ilk yıl yüzde 70'i ve 5 yıl sonunda yüzde 90'ı yakalamaktır."

Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 04:30 Kaynak: AA
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