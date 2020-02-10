Siirt'te eğitime kar engeli - Son Dakika
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Siirt'te eğitime kar engeli

6 saat önce

SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

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SİİRT'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildi.

Siirt'te etkili olan kar yağışı eğitimde aksamalara neden oldu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtilerek, şöyle denildi: "Siirt il merkezi ve merkeze bağlı köylerimizde olumsuz hava koşulları, buzlanma ve etkili olan soğuklar nedeniyle 11 Şubat 2020 Salı günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamileler de idari izinli sayılacaklardır."


Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:27 Kaynak: DHA
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