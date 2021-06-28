Siirt'te eğitimlerini tamamlayan 81 öğrenci hafız oldu - Son Dakika

Siirt'te, çeşitli kurslarda hafızlık eğitimlerini tamamlayan ve Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen 16'sı kız 81 öğrenci düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Ensar Camisi'nde düzenlenen törende konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencileri ve emeği geçenleri kutladı.

Kuranı öğrenen ve öğretenlerin ümmetin en şereflileri olduğunu ifade eden Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"İl geneli Kuran kurslarında yetişen evlatlarımızın mutluluğuna ortak olduk. İl ve ilçe müftülükleri ile kuran kursu hocalarımızın hepsine gönülden şükranlarımızı sunuyoruz. Allah bu millete İslam'ı, bu devlete İslam'ın bayraktarlığını nasip etti. Allah ezanı bu topraklarda susturmasın, devleti ve milleti kıyamete kadar daim kılsın. Hafız kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum, ailelerine de teşekkür ediyorum."

Müftü Vehap Kapıcıoğlu da Kuran'ın öneminden bahsederek, "Camide çocuk okuturken anne babalarına iyi bir evlat, ülkesine iyi bir vatandaş, okullara iyi bir öğretmen, camiye iyi bir imam yetiştiriyoruz. Bu temeller sağlam olursa geleceğimiz daha sağlam olacak." dedi.

Öğrencilerden Muhammed Zeynel Honaz ise hafız olmaktan duyduğu mutluluğu belirterek, ailesine ve hocalarına teşekkür etti.