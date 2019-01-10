Siirt'te Ekipler Hasta İçin Seferber Oldu
2 saat önce
Siirt'in Eruh ilçesinde yolu kapanan köydeki hasta ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.
Siirt
'in Eruh
ilçesinde yolu kapanan köydeki hasta ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı. Kar
ve tipi dolayısıyla yolu kapanan Gönülaldı köyünde oturan Abdurrahman Yıldız'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu İl Sağlık Müdürlüğü
112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti. Bunun üzerine harekete geçen 112 Acil Servis
ve UMKE ekipleri ulaştığı köyden aldığı Yıldız'ı Siirt Devlet Hastanesine götürdü.
Tedavi altına alınan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:31 Kaynak: AA
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