Son Dakika Haberleri: Siirt'te Ekipler Hasta İçin Seferber Oldu

Siirt'te Ekipler Hasta İçin Seferber Oldu

2 saat önce

Siirt'in Eruh ilçesinde yolu kapanan köydeki hasta ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Siirt'te Ekipler Hasta İçin Seferber Oldu, System.String[]
Siirt'in Eruh ilçesinde yolu kapanan köydeki hasta ekiplerinin çabasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Kar ve tipi dolayısıyla yolu kapanan Gönülaldı köyünde oturan Abdurrahman Yıldız'ın rahatsızlanması üzerine yakınları durumu İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine iletti. Bunun üzerine harekete geçen 112 Acil Servis ve UMKE ekipleri ulaştığı köyden aldığı Yıldız'ı Siirt Devlet Hastanesine götürdü.

Tedavi altına alınan Yıldız'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:31 Kaynak: AA

Eruh, Siirt, Güncel
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