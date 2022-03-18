Şırnak'ta ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika
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Şırnak'ta ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

18.03.2022 17:56
Şırnak'ta ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 71 yaşındaki kadın, ekiplerin 4 saatlik çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan 71 yaşındaki kadın, ekiplerin 4 saatlik çabaları sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Gökçe köyünde yaşayan 71 yaşındaki Kübra Kotluk'un mide sancılarının artması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen İl Özel İdaresi ekipleri, 4 saatlik yol açma çalışmasının ardından Kotluk'u evinden alarak köy yakınlarında bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaşlı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beytüşşebap Devlet Hastanesine götürüldü.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şırnak'ta ekipler hasta yaşlı kadını hastaneye ulaştırmak için seferber oldu - Son Dakika


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