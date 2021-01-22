Ekipler, kardan yolu kapanan mezradaki hamile kadın için seferber oldu - Son Dakika

Ekipler, kardan yolu kapanan mezradaki hamile kadın için seferber oldu
22.01.2021 22:19
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada sancılanan hamile kadın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan mezrada sancılanan hamile kadın, ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.
İlçeye 45 kilometre uzaklıktaki Yapraktepe köyünün Güzelbağ mezrasında doğum sancıları başlayan 24 yaşındaki Beyhan İden'in yakınları, yolun kardan kapalı olması nedeniyle yardım istedi. İhbarla harekete geçen İl Özel İdaresi ekipleri, 2 saatlik yoğun çalışmanın ardından İden'i 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.
Pervari Devlet Hastanesine kaldırılan İden'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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