Son Dakika Haberleri: Siirt'te Ekipler Mahsur Kalan İki Hasta İçin Seferber Oldu

Siirt'te Ekipler Mahsur Kalan İki Hasta İçin Seferber Oldu

1 saat önce

Siirt'te etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan Pervari ilçesinin Narsuyu ve Ormandalı köylerindeki iki hasta UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Siirt'te Ekipler Mahsur Kalan İki Hasta İçin Seferber Oldu, System.String[]
Siirt'te etkili olan kar nedeniyle yolu kapanan Pervari ilçesinin Narsuyu ve Ormandalı köylerindeki iki hasta UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye götürüldü.

Siirt'te gece saatlerinden itibaren etkisini artıran kar hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı kentte, Şirvan, Eruh, Pervari, Tillo ve Baykan ilçelerine bağlı 75 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezine gelen ihbarlar üzerine hastalar 112 Acil Servis ve UMKE ekiplerince hastaneye ulaştırılıyor.

Bu kapsamda Pervari ilçesinin Narsuyu köyünde rahatsızlanan 10 aylık bebeğin ailesi durumu yetkililere bildirerek yardım talebinde bulunulması üzerine köye ekipler sevk edildi.

UMKE ve sağlık görevlilerince evinden alınan bebek ambulansla Pervari Devlet Hastanesine götürüldü.

Pervari'ye bağlı Ormandalı köyünde rahatsızlanan 86 yaşındaki diyaliz hastası da durumun bildirilmesi üzerine ekiplerce evinden alınarak ambulansla Pervari Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

İki hastanın tedavisi sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:07 Kaynak: AA

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