Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı - Son Dakika

Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı

30.03.2021 19:00

Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyü bölgesinde 30 Mart 2018 tarihinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırısı sonucu şehit olan 6 güvenlik korucusu,...

Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı

SİİRT - Siirt merkeze bağlı Ormanardı köyü bölgesinde 30 Mart 2018 tarihinde devam eden yol yapım şantiyesinin güvenliğini sağlarken, bölücü terör örgütü PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırısı sonucu şehit olan 6 güvenlik korucusu, Ekmekçiler köyünde düzenlenen törende dualarla anıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, telefonla bağlandığı törende köylülerin acılarını paylaştı.

İlk tören köy şehitliğinde düzenlendi. Buradaki törende Kur'an-ı Kerim tilavet okunup dualar edildikten sonra şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıldı. Buradaki törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali Osman Hacıbektaşoğlu ile telefonla görüşerek, şehitlere rahmet diledi, köylülerin acılarını paylaşarak, selamlarını iletti.

İkinci tören köy meydanında yapıldı. Siirt İl Müftülüğünün görevlendirdiği hocalar tarafından Kürtçe mevlit ve ilahiler okunup dualar edildi. Burada vatandaşlara hitap eden Vali Hacıabektaşoğlu, ülkenin düşmanlarının çok olduğunu ancak bunların çelikten bir duvar gibi olan milletin imanına tosladıklarını söyledi. Ormanardı köyü bölgesinde terör örgütü tarafından yapılan hain saldırıyı lanetleyen Vali Hacıbektaşoğlu, "Tabii bu ne ilk ve ne de sondu. Öncelikle bütün şehitlerimize cenabı Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize de geçmiş olsun. Hayatta olanlara minnettarlığımızı ifade ediyoruz. Tabii bu ülkenin düşmanları çok ve bu uzun bir davadır. Bu toprakların İslamlaşması ile milletimizin bu topraklara yerleşmesi Selahattin Eyyubi'den İstanbul'un fethinden bu yana devam eden ve 100 sene önce Türkiye Cumhuriyeti kurulurken yine bu ülkenin bu milletin düşmanları, bu millete saldırmışlardır. Maalesef şimdi de yaklaşık 40 senedir, bu ülkenin düşmanları bölücü terör örgütünü besleyerek, büyüterek bu ülkeye saldırttılar. Ama çelik bir duvar gibi bu milletin imanına tosladılar. Birlik ve beraberlik ruhuna tosladılar, vatan sevgisine tosladılar. Allah'ın izniyle hiçbir zaman muvaffak olamadılar, hiçbir zaman da muvaffak olamayacaklardır. Bizim kardeşlerimiz, hiç tereddüt etmeden, dini İslam için, devlet için, millet için, namus için, vatan için, toprak için hakka yürüdüler. Biz buraya şehitlerimizi anmaya geldik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize uzun ömürler diliyoruz. Allah birliğimizi bozmasın. Allah vatanımıza devletimize ve milletimize zeval vermesin" dedi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, aynı saldırıda yaralanan gazi Şükrü Kılıç ile bir süre sohbet edip sorun ve taleplerini dinledi.

Törenlere Vali Hacıbektaşoğlu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Hasan Acar, Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Şefik Erden, bazı kurum amirleri ve köylüler katıldı.

Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı
Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı
Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı
Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı
Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı

30 Mart, Şehit, Terör, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te Ekmekçiler köyü şehitleri unutulmadı - Son Dakika


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