El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu

31.05.2022 15:59

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Siirt'in Pervari ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Doğan köyü bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı Mayın Arama Timinin (METİ) arazi arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.

Patlamada, biri ağır iki asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan sağlık durumu ağır olan 1 jandarma personeli şehit oldu.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Olğaç, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek yetkililerden bilgi aldı.

El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu
El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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