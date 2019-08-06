Siirt'te elektrik akıma kapılan kişi öldü
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 09:32 Kaynak: AA
'in Kurtalan
ilçesinde elektrik akıma kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde kıraathane işleten Kerem İnaç (33), iş yerindeki elektrikli çay ocağını temizlediği sırada, cihazdaki elektrik kaçağı sonucu akıma kapıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan İnaç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İnaç'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.
AK Parti'de kritik istifa Yüzde 50 zihinsel engelli raporu bulunan genç, camiyi ateşe verdi! O anlar kameralara yansıdı Sosyal medyada paylaşılan fotoğraftaki tek bir detay, ihaneti ortaya çıkardı İmamoğlu'dan, Kabataş Martı Projesi açıklaması