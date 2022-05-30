Siirt'te elektrik akımına kapılan bir kişi öldü - Son Dakika
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Siirt'te elektrik akımına kapılan bir kişi öldü

30.05.2022 16:39
Siirt'te elektrik akımına kapılan bir kişi öldü

Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan C.T. adlı vatandaş hayatını kaybetti.

Siirt'in Pervari ilçesinde elektrik akımına kapılan C.T. adlı vatandaş hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Pervari'nin Beğendik beldesinde meydana geldi. C.T. (39), elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesiyle olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı C.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Pervari Devlet Hastanesine kaldırıldı. C.T. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te elektrik akımına kapılan bir kişi öldü - Son Dakika


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