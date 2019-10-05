Siirt'te elektrik direğinden düşen 1 kişi yaralandı
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Siirt'in Şirvan ilçesinde elektrik direğinden düşen bir çocuk yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
Siirt'in Şirvan ilçesinde elektrik direğinden düşen bir çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesi Kesmetaş köyünde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan 11 yaşındaki Y.E. adlı çocuk dengesini kaybederek düştü. Yaralı Y.E. 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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