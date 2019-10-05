Son Dakika Haberleri: Siirt'te elektrik direğinden düşen 1 kişi yaralandı
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Siirt'te elektrik direğinden düşen 1 kişi yaralandı

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde elektrik direğinden düşen bir çocuk yaralandı.

Siirt'te elektrik direğinden düşen 1 kişi yaralandı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde elektrik direğinden düşen bir çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Şirvan ilçesi Kesmetaş köyünde meydana geldi. Elektrik direğine çıkan 11 yaşındaki Y.E. adlı çocuk dengesini kaybederek düştü. Yaralı Y.E. 112 acil sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:24 Kaynak: İHA
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