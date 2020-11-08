Son dakika haberleri! Siirt'te elektrik trafosu bomba gibi patladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Siirt'te elektrik trafosu bomba gibi patladı
08.11.2020 23:37
Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'te elektrik trafosu bomba gibi patladı Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde patlayan trafo alev alarak yandı.
Siirt'te elektrik trafosu bomba gibi patladı
SİİRT - Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Atabağı beldesinde patlayan trafo alev alarak yandı.
Atabağı beldesi Harman Mahallesine elektrik sağlayan trafo adeta bomba gibi patlayarak alev aldı. Trafonun yandığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının ardından trafonun aşırı güç yüklenmesinden dolayı patlayarak alev aldığı öğrenildi. Patlama ve yangın sırasında yaralanan kimsenin olmadığı bildirildi.
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