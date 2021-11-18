Siirt'te emlak vergisini zamanında ödeyenlere tapu işlemlerinde kolaylık - Son Dakika

Siirt'te emlak vergisini zamanında ödeyenlere tapu işlemlerinde kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Tapu Müdürlüğü ile belediye arasında düzenlenen protokol ile emlak vergisini zamanında ödeyen ve belediyeye borcu olmayan vatandaşların merkez mahalleleri sınırları içerisindeki emlak vergisine tabi taşınmazların satış işlemlerinde, belediyeye giderek emlak beyan değeri almalarına gerek olmayacağı belirtildi.

Tapu Müdürlüğünün belediyeye borcu olmayan kişilerin taşınmazlarının emlak beyan değerlerini elektronik ortamda gördüğünden, satış talebini gerçekleştirebileceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Taşınmazın emlak vergisi borcu olmadığı takdirde vatandaşların her satış işleminde belediyeye gidip emlak beyan değeri belgesi almasına gerek kalmadan, başvuru veya talep ile doğrudan Tapu Müdürlüğünden satış işlemini gerçekleştirebilecek. Bu protokol emlak vergisini zamanında ödeyen vatandaşlara tapu işlemlerinde kolaylık sağlayacak. Emlak vergisi borcu bulunan taşınmazlar ve köy sınırları içerisinde kalan taşınmazların satış işlemlerinde vatandaşların Siirt Belediyesi Emlak Müdürlüğüne giderek emlak beyan değeri belgesi alarak Tapu Müdürlüğüne ibraz etmeleri gerekecek."