Siirt'te Emniyet Müdürlüğünce toplumsal olaylara müdahale tatbikatı düzenlendi - Son Dakika

Siirt'te toplumsal olaylara müdahale tatbikatı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü organizasyonunda, Terörle Mücadele, Güvenlik ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Atış Poligonunda toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yaptı.

Tatbikatta senaryo gereği izinsiz gösteri yapan temsili eylemciler, bazı grupların da dahil olmasıyla polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı.

Biber gazı ve ses bombalarının kullanıldığı tatbikatta, eylemciler kısa sürede etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı.

Tatbikatı İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ile izleyen Vali Osman Hacıbektaşoğlu, kentin huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışan tüm güvenlik birimlerine teşekkür etti.