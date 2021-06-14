Siirt'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Yardımcısı Resul Özdemir başkanlığında ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla düzenlenen toplantıda projeye yönelik çalışmaların anlatıldığı bildirildi.

Toplantının verimli geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünce Bağımlılık Eylem Planı kapsamında uygulamaya konulan proje ile çocuk ve gençlerin uyuşturucu ve zararlı madde kullanımının önüne geçmek için anne duyarlılığının artırılması amaçlanıyor. İl genelinde anne ve çocukların uyuşturucu bataklığına düşmesini engellemeye yönelik tüm kurumların işbirliği ve koordinasyonunda çalışmalar sürecek."

Açıklamada, toplantının, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından proje detaylarına ilişkin sunum yapılmasıyla sona erdiği belirtildi.