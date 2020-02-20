Siirt'te engelli öğrencilerin org hayalini şarkıcı Hakan Altun gerçekleştirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te engelli öğrencilerin org hayalini şarkıcı Hakan Altun gerçekleştirdi - Son Dakika

Siirt'te engelli öğrencilerin org hayalini şarkıcı Hakan Altun gerçekleştirdi

8 saat önce

Siirt'te müziğe tutkuyla bağlı görme engelli Musa Yıldırım ve işitme engelli Bediha Koçak'ın org hayalini şarkıcı Hakan Altun gerçekleştirdi.

Siirt'te engelli öğrencilerin org hayalini şarkıcı Hakan Altun gerçekleştirdi, System.String[]

Siirt'te müziğe tutkuyla bağlı görme engelli Musa Yıldırım ve işitme engelli Bediha Koçak'ın org hayalini şarkıcı Hakan Altun gerçekleştirdi.


14 Eylül Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencilerinden doğuştan görme engelli Yıldırım (15) ve işitme engelli Koçak'ın (15) yaşamında müzik önemli bir yer tutuyor.

Evlerinde enstrüman olmadığı için sadece okulda eğitim alabilen engelli iki öğrencinin yeteneği müzik öğretmenleri Halilcan Selek ve Şeyma Yeşilbaş tarafından keşfedildi.

Yıldırım ve Koçak'ın org talebi İl Milli Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla şarkıcı Hakan Altun'a iletildi.

Kısa süre içinde gönderilen iki org, Siirt Valisi Ali Fuat Atik'in eşi Fulya Atik tarafından düzenlenen etkinlikte engelli öğrencilere verildi.


Mini bir konser veren öğrencileri yeteneklerinden dolayı kutlayan Atik, Musa ve Bediha'nın gelecek adına umut verdiğini söyledi.


Görme engelli Yıldırım ise müziğin yaşamında çok özel bir anlamı olduğunu belirterek, desteğinden dolayı Altun'a teşekkür etti.


İleride iyi bir sanatçı olmayı arzuladığını belirten Yıldırım, "Enstrüman çalmayı ve şarkı söylemeyi çok seviyorum. Umarım daha ileri seviyeye giderim. Müzik çaldığım zaman kendimi daha da iyi hissediyorum." dedi.


Müzik öğretmenlerinden Selek, öğrencilerinin çok yetenekli olduğunu ifade ederek, "Çok azimliler. Beraber keman derslerine de başladık. Müzik, derslerine de pozitif anlamda etki etti. Süreç ilerledikçe çocuklar daha da kendini geliştiriyor. Müzik ile yaşama daha fazla bağlandılar." diye konuştu.

Yeşilbaş da yeteneklerini keşfettiği öğrencilerin hayallerine kavuştuğunu belirterek, her geçen gün kendilerini müzikle geliştiren öğrencilerin mayıs ayında Siirt'te bir konser vermeyi planladığını söyledi.

Koçak, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 02:44 Kaynak: AA
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