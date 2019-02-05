Son Dakika Haberleri: Siirt'te Engellilere Yardım

Siirt'te Engellilere Yardım

1 saat önce

Siirt'te engellilere, giyim yardımı yapıldı.

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Siirt'te engellilere, giyim yardımı yapıldı.

Siirt Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği üyelerinin girişimleriyle Almanya Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği tarafından gönderilen 25 mont, 25 bot ve atkı özel bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğrencilere dağıtıldı.

Siirt Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği Başkanı Ersan Kesici, yardımların soğuk kış gününde küçük bedenleri ısıttığını belirterek, iyi insanlar olduğu sürece bu mutlulukların devam edeceğini belirtti.

Daha önce Beşiktaşlı taraftarlarca temin ettikleri yardımları il genelindeki okullara dağıttıklarını anımsatan Kesici, şöyle konuştu:

"Merkez başta olmak üzere ilçe ve köylerdeki öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda talepleri hayırseverlere iletiyoruz. Yurt dışından gelen yardımları engelli kardeşlerimize dağıtarak mutluluklarına ortak olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:47 Kaynak: AA

Almanya, Siirt, Güncel
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