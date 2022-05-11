Siirt'te engellilere yönelik el sanatları sergisi açıldı - Son Dakika
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Siirt'te engellilere yönelik el sanatları sergisi açıldı

11.05.2022 19:11
Siirt'te engellilere yönelik el sanatları sergisi açıldı

Siirt'te Engelliler Haftası dolayısıyla ruhsal ve bedensel engellilerin yıl içinde hazırladığı resim ve el sanatları sergilendi.

Siirt'te Engelliler Haftası dolayısıyla ruhsal ve bedensel engellilerin yıl içinde hazırladığı resim ve el sanatları sergilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde engellilere yönelik etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe katılan Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, resim ve el sanatları sergisini gezdi, ürünleri inceledi.

Şiir ve müzik dinletisinin ardından rehabilitasyon merkezi bahçesinde fidan dikildi.

Engellilere yönelik desteğin devam edeceğini belirten Hacıbektaşoğlu, devlet koruması altındaki özel bireyler tarafından hazırlanan eserlerin teşhir edildiği sergi ve müzik dinletisinden oluşan etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Etkinliğe İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin ve kurum müdürleri de katıldı.

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Osman Hacıbektaşoğlu, Engelliler Haftası, Rehabilitasyon, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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