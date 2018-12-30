Son Dakika Haberleri: Siirt'te Engelliye Akülü Sandalye

Siirt'te Engelliye Akülü Sandalye

6 dakika önce

Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, 13 yaşındaki Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye hediye etti.

Siirt'te Engelliye Akülü Sandalye, System.String[]
Görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, 13 yaşındaki Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye hediye etti.

Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Engelliler Platformu Başkanı Barış Amcalar'ın aracılığıyla kendisine ulaşan Zeynep Sevgi'ye akülü sandalye temsil etti.

Taşkın, yaptığı konuşmada, engellilere destek sunarak yaşamlarını kolaylaştırmaya çalıştıklarını dile getirerek, "Birlikte yaşadığımız hayatı kolaylaştırmalı ve önümüzdeki engelleri kaldırmak zorundayız." dedi.

Zeynep'in babası Necmettin Sevgi de "Sağ olsun belediye başkanımız yardımcı oldu.Kızım buna çok sevindi. Hep dışarıya çıkmak istiyordu. Allah hepinizden razı olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:04 Kaynak: AA

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