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Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki kız çocuğu misafirlikte ölü bulundu - Son Dakika

Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki kız çocuğu misafirlikte ölü bulundu

Siirt\'te epilepsi hastası 4 yaşındaki kız çocuğu misafirlikte ölü bulundu
09.11.2023 14:55  - Güncelleme: 14:58

Siirt'te epilepsi hastası olduğu öğrenilen 4 yaşındaki kız çocuğu, annesiyle birlikte misafirliğe gittiği evde ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Siirt'te epilepsi hastası olduğu öğrenilen 4 yaşındaki kız çocuğu, annesiyle birlikte misafirliğe gittiği evde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, epilepsi hastası Hatice S., sabah saatlerinde annesiyle birlikte misafirliğe gitti. Yan odada bir müddet sesi çıkmayan küçük kız çocuğunu fark eden anne, çocuğunun hareketsiz olduğunu fark etti. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerinde olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen Hatice S. kurtarılamadı.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - SİİRT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki kız çocuğu misafirlikte ölü bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te epilepsi hastası 4 yaşındaki kız çocuğu misafirlikte ölü bulundu - Son Dakika
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