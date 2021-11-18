İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 700 personelin katılımıyla 'Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Siirt'te 'Eren Kış-5 (Bağgöze) Şehit Jandarma Üsteğmen Ersan Yenici Operasyonu' başlatıldı. Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nca jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 700 personel görev alıyor. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren' kış operasyonlarının, halkın desteği ile inançlı ve kararlı olarak başarılı sürdürüldüğü belirtildi.