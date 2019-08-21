Son Dakika Haberleri: Siirt'te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te eşeğin teptiği çocuk yaralandı

1 saat önce

Siirt'te eşeğin tepmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Siirt'te eşeğin teptiği çocuk yaralandı, System.String[]
Siirt'te eşeğin tepmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Dolusalkım köyünde oyun oynadığı sırada eşeğin tepmesi sonucu 11 yaşındaki Serkan Akburak bacağından yaralandı. Haber verilmesiyle 112 sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. - SİİRT
Pervari, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bakan Soylu, Kürtlerle Suriyelileri karşılaştırdı: Onlar da çocuk sayısını 5-6'ya düşürdü
Şiddetli gök gürültüsü ve şimşek büyük paniğe yol açtı! Küçük kızı istismar ettiği iddia edilen kişi kargaşadan faydalanarak kayıplara karıştı Taşlı sopalı beşik kertmesi meydan kavgası: 9 yaralı, 18 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 14:31:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]