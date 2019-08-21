Siirt'te eşeğin teptiği çocuk yaralandı
1 saat önce
Siirt'te eşeğin tepmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 12:49 Kaynak: İHA
'te eşeğin tepmesi sonucu 11 yaşındaki çocuk yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Pervari
ilçesi Dolusalkım köyünde oyun oynadığı sırada eşeğin tepmesi sonucu 11 yaşındaki Serkan
Akburak bacağından yaralandı. Haber verilmesiyle 112 sağlık ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. - SİİRT
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