Siirt'te esnafa Türk Bayrağı ve maske dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı ve maske dağıtıldı.

Valilik koordinasyonundaki Vefa Sosyal Destek bünyesinde görevli 30 kişilik ekip, kent merkezinde esnaf ve vatandaşa Türk bayrağı ve maske dağıttı.

İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle buruk geçtiğini söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu olarak vatandaşları ziyaret edip maske ve bayrak dağıttıklarını belirten Keskin, şunları kaydetti:

"İhtiyaç sahibi ailelerin evine yardım ulaştıran ekiplerimiz bugün de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Güres Caddesi'nde vatandaşları ziyaret ederek maske dağıttı. Esnafımıza da iş yerlerine asmaları için Türk bayrağı dağıtıldı."

Esnaf Mehmet Naim Kılıç, emeği geçen ekiplere teşekkür ederek aldığı bayrağı iş yerine asacağını söyledi.