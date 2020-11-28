Siirt'te etkinlik ve genel kurul toplantıları geçici süreyle ertelendi - Son Dakika

Siirt'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları, sivil toplum örgütleri, birlikler ve kooperatiflerin genel kurulları dahil etkinlikler 1 Mart 2021'e kadar ertelendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı kararlar alındı.

Buna göre, 1 Aralık 2020 tarihine kadar yapılması kararlaştırılan kamu kurumu niteliğindeki meslek ve üst kuruluşları, sivil toplum örgütleri, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021'e kadar ertelenmesi kararlaştırıldı.

Alınan karara uymayan vatandaşlara para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin adli işlem başlatılacağı kaydedildi.