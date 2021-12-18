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Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i, gri kategoride aranıyormuş - Son Dakika

Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i, gri kategoride aranıyormuş

18.12.2021 10:36
Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i, gri kategoride aranıyormuş

SİİRT'in Eruh ilçesinde, 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, kırmızı bültenle aranan ve gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.

SİİRT'in Eruh ilçesinde, 21 Ekim'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'inin, kırmızı bültenle aranan ve gri kategoride yer alan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'İç Güvenlik Eren-13' operasyonları kapsamında; İl Jandarma Komutanlığı'nca 21 Ekim'de Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında barındığı değerlendirilen teröristlere yönelik jandarma İHA/ SİHA ve hava kuvvetleri destekli, jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, 4 terörist silahları ile birlikte saklandıkları mağarada etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden 1'inin, 'Terörden Arananlar Listesi'nde 500 bin TL'ye kadar ödülle gri kategoride yer alan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan 'Herdem Amed' kod adlı Veysel Akkuş olduğu tespit edildi. Akkuş'un, 2004 yılından beri terör örgütü içinde faaliyet yürüttüğü, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere birçok alanda sözde sorumlu düzeyde faaliyette bulunduğu, geçmiş yıllarda Diyarbakır ve Erzurum bölgelerinde meydana gelen birçok terör saldırısının faili olduğu belirlendi.

Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i, gri kategoride aranıyormuş

İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Siirt, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i, gri kategoride aranıyormuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten 1'i, gri kategoride aranıyormuş - Son Dakika
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